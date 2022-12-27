Дизайнеры из Петербурга рассказали, как подобрать образ на Новый год

Яркие перья можно отстегнуть от классических вещей. Фото: meyel.ru

В Новый год хочется выглядеть максимально эффектно, но часто образ приходится подбирать одноразовый. А потом вещи со стразами и перьями становятся не актуальными. Дизайнеры из Петербурга рассказали, какие универсальные вещи подобрать для неотразимого новогоднего лука.

- Бренд Meyel, например, придумал одежду-трансформер. Жакеты и брюки украшены перьями, но за минуту они могут стать классическими. Перья держатся на аккуратных швейных кнопках, которые можно отстегнуть, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Manela.Brand, наоборот, украшают повседневные вещи праздничными элементами. На одежде бренда можно найти даже перья страуса. Другие бренды радуют покупателей бархатом и вышивкой из бисера. Впрочем, сами дизайнеры утверждают, что не стоит искать повод для того, чтобы выделяться.