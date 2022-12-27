Сотрудники поисково-спасательной службы Ленобласти спасли почти 700 человек в 2022 году

Спасатели часто принимают участие в учениях. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области подвели итоги 2022 года. Специалисты провели более 1140 поисково-спасательных работ и спасли 699 жизней. Они снимали рыбаков с оторвавшихся льдин, искали заблудившихся грибников, помогали пострадавшим в ДТП. И это не полный список добрых дел.

- Благодаря работе аварийно-спасательных подразделений удалось сократить гибель на воде на 23 процента, - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели часто принимают участие в учениях. В 2022 году они 394 раза тренировали безопасность на воде, льду, дорогах региона. Более 200 раз патрулировали водоемы региона. В местах патрулирования ни разу не допущена гибель людей. Отличившихся сотрудников наградили во время торжественной церемонии, приуроченной ко Дню спасателя.