Петербуржцы рассказали, что хотят успеть до Нового года

Новый год уже близко, а еще не все сделано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До наступления нового, 2023 года осталось всего ничего. Но у жителей Петербурга еще есть наполеоновские планы на эти четыре дня. Горожане надеются успеть не только купить подарки для близких и горошек для салата «Оливье», но и закончить ремонт, сделать генеральную уборку и даже…похудеть к празднику.

- До Нового года 15% петербуржцев планируют успеть купить подарки родным и друзьям. Успеть нарядить елку, доделать ремонт, подготовиться к празднику хотели бы по 8% опрошенных. 7% — сделать уборку, - сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, проводившего опрос.

6% несчастных надеются просто выздороветь к празднику – за декабрь в городе резко выросло число заболеваний ОРВИ и гриппом. 3% хотят закончить обучение. А 2% желают раздать долги, успеть устроить личную жизнь и похудеть. Видимо, последние два пункта как-то связаны.

Также горожане хотят сходить к врачу, починить машину, доделать ремонт или устроить праздничную фотосессию. А 16% опрошенных заявили, что уже все успели и просто ждут наступления новогодней ночи.