Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 6:45

Петербуржцы рассказали, что хотят успеть до Нового года

Жители Петербурга хотят похудеть, выздороветь и сделать уборку до Нового года
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Новый год уже близко, а еще не все сделано.

Новый год уже близко, а еще не все сделано.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До наступления нового, 2023 года осталось всего ничего. Но у жителей Петербурга еще есть наполеоновские планы на эти четыре дня. Горожане надеются успеть не только купить подарки для близких и горошек для салата «Оливье», но и закончить ремонт, сделать генеральную уборку и даже…похудеть к празднику.

- До Нового года 15% петербуржцев планируют успеть купить подарки родным и друзьям. Успеть нарядить елку, доделать ремонт, подготовиться к празднику хотели бы по 8% опрошенных. 7% — сделать уборку, - сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, проводившего опрос.

6% несчастных надеются просто выздороветь к празднику – за декабрь в городе резко выросло число заболеваний ОРВИ и гриппом. 3% хотят закончить обучение. А 2% желают раздать долги, успеть устроить личную жизнь и похудеть. Видимо, последние два пункта как-то связаны.

Также горожане хотят сходить к врачу, починить машину, доделать ремонт или устроить праздничную фотосессию. А 16% опрошенных заявили, что уже все успели и просто ждут наступления новогодней ночи.