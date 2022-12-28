Мать порезала шею сыну в Приморском районе Петербурга

В Приморском районе пьяная мать ударила ножом взрослого сына Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пьяная мать напала на своего сына с ножом и порезала ему шею. Семейная драма разыгралась на севере города в Приморском районе в ночь на 27 декабря 2022 года. 53-летняя женщина и ее 33-летний сын выпивали дома. В ходе застолья они поссорились, что и привело к поножовщине. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 3 часов ночи в квартире дома 71/3 на Планерной улице после совместного распития спиртных напитков произошел конфликт между 53-летней матерью и ее 33-летним сыном, в результате которого женщина схватилась за нож и ударила им сына, - рассказал источник.

В итоге, мужчину из квартиры госпитализировала бригада скорой помощи. Пострадавшего отвезли с проникающим колото-резаным ранением шеи. Он находился в тяжелом состоянии.

Также на место прибыла полиция. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.