Пассажира с двумя ножевыми ранениями нашли на автобусной остановке в Петербурге

На остановке нашли мужчину с двумя ранами в животе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Невского района выясняет обстоятельства, при которых пассажир автобуса получил два ножевых ранения в живот. Окровавленного мужчину в тяжелом состоянии нашли на остановке транспорта на проспекте Обуховской Обороны вечером 27 декабря. Известно, что до этого человек ехал в автобусе.

- Незадолго до случившегося, мужчина сел в автобус на Шлиссельбургском проспекте и вышел на проспекте Обуховской Обороны, где его нашел прохожий, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на осведомленный источник.

Раненного срочно увели в больницу на машине скорой помощи. Сейчас мужчина находится в больнице, с ним общаются следователи полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что пострадавшим оказался 41-летний иностранец, гражданин одной из страны бывшего СССР.