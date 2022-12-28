Проезд в транспорте станет дешевле по Единой карте петербуржца

Оплачивать проезд станет еще выгоднее Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 2023 года расширяются возможности Единой карты петербуржца (ЕКП). О запуске новых акций и продлении уже действующих правительство Петербурга договорилось с платежной системой «МИР».

- По единой карте выгоднее всего ездить в метро. Стоимость проезда получается на 23 рубля дешевле, чем разовый проездной, - сообщает в своем телеграмм-канале вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко.

Со следующего года будет распространяться акция по сниженной стоимости на автобусы. При оплате поездки по ЕКП, экономия составит 23 рубля по сравнению с разовым проездом. Еще выгодней рассчитываться токеном ЕКП. Тогда можно сэкономить 25 рублей.

Кроме этого, теперь, если оплатить школьное питание с помощью ЕКП, то на счет вернется 10%. А если по карте МИР, то 5%.