Комплекс завода «Треугольник» в Петербурге станет памятником регионального значения

Некоторые здания комплекса разрушены. Фото: пресс-служба КГИОП

Комплекс завода «Треугольник» станет памятником регионального значения. В него входят 80 производственных корпусов, соединенных переходами. Это уникальный заводской квартал, который сохранил объемо-пространственные характеристики рубежа 19-20 веков.

- Территория объекта представляет собой сложный имущественный комплекс, состоящий из промышленных корпусов и административных зданий, находящихся как в государственной собственности, так и в частной собственности физических и юридических лиц, - сообщает пресс-служба КГИОП.

Сейчас некоторые здания используют под офисы или для производственных целей. Некоторые постройки не используются или даже заброшены. Какие-то дома превратились в руины. Одна на некоторых корпусах еще осталась историческая конструктивная система, в том числе колонны, своды и фермы. Их возможно восстановить.