Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 19:20

Александр Беглов назвал строительство метро самой сложной задачей в 2022 году

Трудность в том, что оборудование для строительства устарело
Анастасия НУРАДИЛОВА
Город является учредителем старого «Метростроя»

Город является учредителем старого «Метростроя»

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает строительство метро самой сложной задачей в уходящем году. Об этом глава города заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» в среду, 28 декабря.

- Строительство метро – это сложная задача, потому что город является учредителем старого «Метростроя». Все оборудование является залоговым. И мы были вынуждены брать его в аренду, - объяснил градоначальник.

Он напомнил, что, например, щит «Надежда» пришлось доукомплектовать, чтобы запустить в марте. Имеющееся оборудование, по его словам, устарело. Городу нужно купить новое. Банки не давали оборудование, пока были долги.

Но среди всех трудностей Александр Беглов отметил положительный момент – удалось сохранить квалифицированный коллектив.