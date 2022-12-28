Александр Беглов назвал строительство метро самой сложной задачей в 2022 году

Город является учредителем старого «Метростроя» Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает строительство метро самой сложной задачей в уходящем году. Об этом глава города заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» в среду, 28 декабря.

- Строительство метро – это сложная задача, потому что город является учредителем старого «Метростроя». Все оборудование является залоговым. И мы были вынуждены брать его в аренду, - объяснил градоначальник.

Он напомнил, что, например, щит «Надежда» пришлось доукомплектовать, чтобы запустить в марте. Имеющееся оборудование, по его словам, устарело. Городу нужно купить новое. Банки не давали оборудование, пока были долги.

Но среди всех трудностей Александр Беглов отметил положительный момент – удалось сохранить квалифицированный коллектив.