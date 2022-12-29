«Желтый» уровень опасности объявлен в Петербурге 30 декабря

30 декабря в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погоды. По прогнозу синоптиков в пятницу, 30 декабря 2022 года, в городе ожидаются скачки температуры из-за чего дороги в Северной столице превратятся в каток. Поэтому горожанам советуют быть как можно осторожнее.

- По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга утром и днем 30 декабря ожидается гололед. Объявлен "желтый" уровень погодной опасности, - рассказали в Смольном.

Так, период предупреждения действует с 6 часов утра до 14 часов 30 декабря. Правительство Санкт-Петербурга просит всех жителей проявлять особую осторожность при перемещении по городу.

Напомним, что 31 декабря в Петербурге снова будет оттепель, а в новогоднюю ночь вовсе пойдет дождь.