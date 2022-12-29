В Ленобласти угарным газом отравились жильцы дома и приехавшие им на помощь врачи скорой

В поселке Шум жильцы дома отравились угарным газом. Фото: Прокуратура СПб.

Прокуратура Ленинградской области начала проверку обстоятельств ЧП в Кировском районе, где угарным отравились несколько жильцов многоквартирного дома. А потом еще и врачи скорой, приехавшие на помощь.

- Вечером 28 декабря жильцы одной из квартир дома в поселке Шум почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь, сотрудникам которой при посещении жилого помещения так же стало плохо, - сообщает пресс-служба областного управления прокуратуры.

Прибывшие на место работники аварийной службы утечек газа не нашли. Утечка из газовой колонки, которая была установлена без согласования в квартире ниже и подключена к общедомовой системе вентиляции.

Дальнейшие решения примут по итогам прокурорской проверки.