Размер минимальной заработной платы в Ленинградской области вырастет в 2023 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области в 2023 году повысят размер минимальной заработной платы. Об этом 29 декабря 2022 года сообщили в областной администрации. Повышение пройдет не сразу, а в два этапа. С лета минимальная зарплата в регионе будет превышать 17 тысяч рублей.

- Регион, профсоюзы и бизнес традиционно перед Новым годом подписали соглашение о минимальной заработной плате. Размер минимальной заработной платы в Ленинградской области в 2023 году будет повышаться в два этапа, - сообщили в областной администрации.

Так, с 1 января 2023 года минимальный размер заработной платы в 47-м регионе составит 16 987 рублей, а с 1 июня 2023 года увеличится до 17 385 рублей. Отметим, что на данный момент размер минимальной заработной платы в регионе составляет 15 950 рублей.