Плата за парковку в Петербурге в 2023 году не изменится Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В комитете по тарифам Санкт-Петербурга сообщили, что плата за парковку в Центральном и Адмиралтейском районах в 2023 году меняться не будет. Платная парковка также будет работать с 8:00 до 20:00 часов, а в остальное время ставить машину можно бесплатно.

- Платные парковки работают с 08:00 до 20:00, в остальное время – бесплатно. Стоимость каждого часа зависит от категории транспортного средства и составляет от 39 до 198 рублей, - рассказали в комитете по тарифам.

Также для тех, кто часто ездит в центр, например, по работе, может купить месячный или годовой абонемент. А для жителей домов в зоне платной парковки предусмотрены парковочные разрешения по льготной стоимости. Напомним, что с января по парковочному разрешению можно будет парковаться во всем районе, а не только рядом с домом.