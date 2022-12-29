1 января может стать самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений в Петербурге

Новый год придется встречать в лужах и при плюсовой погоде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 января в Петербурге может быть побит рекорд тепла, установленный в 2017 году. Тогда воздух в Северной столице прогрелся до +4,5 градуса. Но и это достижение может пасть под напором череды атлантических циклонов. Сейчас над городом властвует «Керстин», а к новогодней ночи подойдет и «Лидди».

- Но и это еще не все, сразу после Нового года, днем 1 числа, намечается еще один циклон, который принесет такое тепло, которое способно замахнуться и на наш новогодний экстремум, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

С ним согласны и московские коллеги из Гидрометцентра России. Так, по словам научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, 1 января в Москве и Петербурге может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. И хорошо, если обойдется без дождя.