Петербуржцы собрали 300 кг корма для животных, пострадавших в зоне СВО Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в рамках фестиваля "ЗооАрт" собрано 300 килограммов корма для животных, которые входят в состав тропической зоны, а также мобилизованных, принадлежащих без хозяев. Об этом 29 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- Тема гуманного и ответственного отношения к уязвимым питомцам близка к людям Санкт-Петербурга. Организаторы признаются, что сами не замечают такой высокой активности и реакции со стороны неравнодушных горожан, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

200 килограммов уже отправились гуманитарным грузом в ДНР к волонтерам, которые продолжают работу с животными и оказывают им всю помощь. Еще 100 кг собранного корма отправлены в приют фонда в Санкт-Петербурге, где спасенные питомцы из новых субъектов РФ ждут своих хозяев.