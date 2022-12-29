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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 20:25

Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в кафе в Ленобласти

Пострадавшего посетителя заведения госпитализировали
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пострадавшего посетителя заведения госпитализировали

Пострадавшего посетителя заведения госпитализировали

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тосненском районе Ленинградской области задержан мужчина, который выстрелил в другого человека в кафе. Инцидент случился ночью 27 декабря в заведении на Советском проспекте в Никольском. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 27-летний задержанный стрелял из травматического пистолета. Он поссорился с другим посетителем кафе и во время конфликта выстрелил ему в голову и по ногам. Травматический пистолет у него изъяли, - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшего мужчину сотрудники полиции нашли около кафе. 34-летний мужчина с ранениями госпитализирован в медицинское учреждение. На задержанного жителя Ленобласти завели уголовное дело по статье «хулиганство».