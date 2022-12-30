Еще два миллиарда рублей направят на поддержку промышленных предприятий Петербурга

На помощь промпредприятиям выделили 2 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга увеличат на два миллиарда рублей капитал городского Фонда развития промышленности. Из него выделяются займы на различные нужды, в том числе «промышленную ипотеку».

- Общая капитализация Фонда теперь составляет 7,18 млрд рублей. Это дает нам возможность стимулировать инвестиции для развития новых и расширения существующих производств, - завил губернатор Александр Беглов.

В Фонде петербургские предприятия могут получить займы до 500 миллионов рублей по льготной ставке от одного до пяти процентов годовых на срок до семи лет. А участникам нацпроекта «Производительность труда» на приобретение оборудования установлены особые, еще более выгодные условия.