Дачница нашла человеческий череп и кости в сарае на своем участке в Ленобласти

В садовом товариществе в Ленобласти нашли кусок человеческого черепа и голеностопа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Ленинградской области выясняют происхождение человеческих останков, которые были обнаружены в одном из садоводств в Кировском районе. Череп и кости нашла дачница в своем сарае. Откуда они там взялись, женщина не знает. Об этом 30 декабря 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Владелица участка в СНТ "Ольховское" массива Восход в Кировском районе Ленобласти нашла человеческие кости в своем сарае. Днем 29 декабря 2022 года женщина зашла в своей сарай на участке, который расположен на улице Строителей. В нем она нашла череп и голеностоп, - рассказал источник.

Обнаружив кости, женщина сразу же позвонила в экстренные службы. На место прибыла следственная группа, осмотрела место и забрала останки с собой. Сейчас кости находятся в морге города Кировск. Проводится расследование.