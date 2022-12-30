Нефтеналивной танкер «Арктика» загорелся на территории судоремонтного завода в Кронштадте

Танкер "Арктика" загорелся в Кронштадте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Возгорание произошло на борту судна на территории закрытого предприятия в Кронштадте. По сообщениям местных жителей, дым поднимается с места в районе 57-го причала. Предварительно, огонь возник на нефтеналивном танкере «Арктика».

- Было возгорание на борту. На месте работает пожарный наряд. Информация уточняется, - сообщает источник «КП-Петербург».

О ЧП в соцсетях пишут и жители Кронштадта: «Что, опять горит на заводе? Пожарные машины летят со всех близлежащих районов».

Известно, что площадь возгорания небольшая, сейчас огонь уже локализован. Причины пожара пока не называются.