Петербурженка подала заявление в полицию после операции по увеличению груди

Петербурженка пошла в полицию из-за пластической операции. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница Петербурга написала заявление в полицию из-за...недовольства собственной грудью. Точнее, новой грудью и работой пластических хирургов, которые увеличивали женщине бюст. Она посчитала, что результат не оправдывает вложенных средств и потребовала привлечь врачей к ответственности.

- 30 декабря утром в отдел полиции Выборгского района обратилась рассерженная женщина. Она принесла заявление на клинику, в которой ей был сделана операция по увеличению груди, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

По мнению клиентки, врачи выполнили работу некачественно. А поэтому, должны ответить по всей строгости закона. В полиции заявление приняли и поручили провести проверку участковому инспектору. Тоже женщине, по совпадению.