11 семей из Петербурга получили сертификаты на новые квартиры

Документы семьям вручил Александр Беглов. Фото: t.me/spbprav

В Петербурге 11 семей получили сертификаты на квартиры в рамках программы «Доступное жилье». Теперь они будут жить в отремонтированном историческом доме на Кирилловской улице. Документы им вручил губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Построенное в 1907 году здание известно как доходный дом купца Изотова. После ремонта и перепланировки в доме стало 25 квартир, - напомнили в пресс-службе правительства Петербурга.

Во время передачи сертификатов глава города высказал слова благодарности строителям, специалистам Жилищного комитета, администрации Центрального района и Санкт-Петербургскому центру доступного жилья.

В рамках программы «Доступное жилье» семьи заплатили 10% от стоимости квартир в качестве первого взноса. Беспроцентная рассрочка дается на 20 лет.