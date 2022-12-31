Лиса пробежала по улице Чайковского в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

Рыжая плутовка снова показалась в центре Санкт-Петербурга. Только недавно жители города заметили, как лиса бегает по льду на Неве, как уже лесную гостью встретили в центре Северной столицы. 30 декабря 2022 года пушистая красавица была замечена на улице Чайковского. Лису заприметил автомобилист, который снял ее на видео и поделился кадрами в социальной сети.

- Красотка, какой хвост шикарный, - восхитились пользователи соцсетей.

- Бедняга. Наверное у нее сердечко разрывается от страха, - пожалели лисоньку горожане.

- Бедные животные, леса вырубили, не прокормиться. Жаль, кто ее теперь в лес доставит.

Обратился ли кто-то из очевидцев в комитет по природопользованию, чтобы лису поймали и отправили обратно в лес, не сообщается.