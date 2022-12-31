Невский проспект перекрыли для празднования Нового года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Невский проспект и несколько улиц в центре Санкт-Петербурга перекрыли для движения автомобилей. Специально для празднования Нового 2023 года центр Северной столицы стал пешеходным. Проезд запрещен с 19:00 31 декабря 2022 года до 5:00 1 января 2023 года. Об этом сообщили в городской администрации.

- С 19:00 31 декабря до 05:00 1 января, в связи с празднованием Нового года, для движения транспорта будет закрыт Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, - рассказали в администрации.

Также закрыты Дворцовый мост, а также все улицы и переулки вокруг Дворцовой площади.

Напомним, что наземный общественный транспорт, который ходит по Невскому проспекту, пущен в объезд перекрытому участку.