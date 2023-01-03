В Ленобласти запустили круглосуточную горячую линию по вопросам уборки снега

Для уборки снега в праздники на улицы вывели почти 500 единиц техники Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области открыли круглосуточную горячую линию по вопросам уборки снега для водителей и пешеходов. При этом на время новогодних каникул на улицы региона вывели почти 500 единиц уборочной техники.

- Дорожные службы выполняют патрульную снегоочистку проезжей части, обрабатывают покрытие противогололедными материалами, чистят обочины, остановки и заездные карманы для автобусов, - отметили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Также в администрации отметили, что на время праздников организовано дежурство должностных лиц по вопросам уборки. Прием жалоб и заявок осуществляется круглосуточно по номеру 8(812)251-42-84.