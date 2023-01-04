Огромные очереди выстроились в Эрмитаж в первые дни новогодних каникул

Новогодние каникулы привели к ажиотажу в музеях, театрах, цирке и т.д. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новогодние каникулы привели к ажиотажу в местах досуга в Петербурге. Так, в первые дни нового года жители и гости города выстроились в огромные очереди в Эрмитаж. Ждать на входе приходилось около часа. Но не только музеи подверглись «набегу» посетителей.

- Пришли в ЦПКиО покататься на коньках. На большом катке как всегда не протолкнуться. Народу полно. Да еще часовой перерыв между сеансами с утра, с 11 до 12. А на маленьком, где всегда свободно, была такая толпа, что даже внутрь раздевалки не зайти. В итоге просто развернулись и ушли, - рассказывают читатели «КП-Петербург».

Напомним, что вход в ЦПКиО в праздничные и выходные дни платный.

Также по словам петербуржцев многолюдно в театрах, музеях, планетарии. Ажиотаж и в «Гранд Макете Россия» на Цветочной улице. Билеты в цирк на Фонтанке раскуплены подчистую до 9 января.

Куда еще сходить в новогодние праздники, читайте в специальном материале «Комсомолки».