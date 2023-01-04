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НовостиОбщество4 января 2023 7:53

Работающие петербуржцы рассказали, какую зарплату попросили у деда Мороза в новом году

Большинство петербуржцев хотят получать в новом году от 100 до 150 тысяч рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербуржцы попросили прибавки зарплаты в новом году.

Петербуржцы попросили прибавки зарплаты в новом году.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Большинство работающих жителей Петербурга хотел бы получать в наступившем году зарплату от 100 до 150 тысяч рублей. О карьерных пожеланиях, загаданный «под елочку», узнали специалисты сервиса поиска работы hh.ru.

- 31% опрошенных заявили о желаемой зарплате в этом году от 100 000 до 150 000 рублей. Еще 25% трудящихся в Петербурге хотят получать до 100 000 рублей, - говорится в исследовании.

О более амбициозных планах с доходом не ниже 200 тысяч заявили 16% петербуржцев. Еще 12% мечтают получать 300 тысяч рублей в месяц. На доход в полмиллиона рублей рассчитывают 5% горожан.

Для увеличения дохода жители Петербурга готовы осваивать новые профессии. Некоторые готовы получить сразу три квалификации за будущий год.