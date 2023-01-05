Два человека погибли в крупном пожаре на Пулковском шоссе

Причины возгорания еще не выяснили. Фото: Артем КИЛЬКИН

Крупный пожар с печальными последствиями случился в Пушкинском районе Петербурга. Как сообщили в городском управлении МЧС, огонь охватил здание на Пулковском шоссе, 104. Судя по картам, там располагается ЗАО «Беларусь-МТЗ». Компания поставляет и производит тракторы и коммунальную технику.

Известно, что пожар разгулялся по зданию из двух и трех этажей в десятом часу утра. Огонь захватил площадь в 420 квадратных метров. Сначала возгоранию присвоили дополнительный номер 1 БИС, на место выехали дополнительные пожарные силы. Однако к 11.06 пожар удалось локализовать.

Увы, без жертв не обошлось: в момент возгорания в здании были люди.

- На месте пожара погибли два человека, - сообщили в МЧС.

В тушении пожара участвуют 7 единиц техники и 32 спасателя. Причины возгорания пока не выяснены.