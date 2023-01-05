Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 января 2023 12:47

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о сносе исторического здания на Хрустальной улице

Постройка не успела получить охранный статус, хотя соответствующие документы были поданы
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
В здании раньше располагался НИЦ ракетных войск и артиллерии. Фото: t.me/save_spb

В здании раньше располагался НИЦ ракетных войск и артиллерии. Фото: t.me/save_spb

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о сносе исторического здания на Хрустальной улице в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе следкома, подготовить доклад поручено и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марине Парастаевой.

Разрушение здания бывшего НИЦ ракетных войск и артиллерии начался 4 января. Тревогу забили в соцсетях градозащитники: по их словам, здание ожидало включения в реестр объектов культурного наследия. Заявка на выявление памятника была подана в ноябре, активисты уверены, что за два месяца КГИОП не успел бы вынести соответствующий отказ.

В ночь на 5 января следователи остановили снос и опечатали технику. Теперь в ситуации будут разбираться.

- Данная ситуация на контроле. Следственными органами будут приняты меры по недопущению сноса указанного строения, - ответили активистам в петербургском управлении СК. Соответствующее сообщение от правоохранителей градозащитники опубликовали в своем телеграм-канале.