Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о сносе исторического здания на Хрустальной улице

В здании раньше располагался НИЦ ракетных войск и артиллерии. Фото: t.me/save_spb

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о сносе исторического здания на Хрустальной улице в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе следкома, подготовить доклад поручено и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марине Парастаевой.

Разрушение здания бывшего НИЦ ракетных войск и артиллерии начался 4 января. Тревогу забили в соцсетях градозащитники: по их словам, здание ожидало включения в реестр объектов культурного наследия. Заявка на выявление памятника была подана в ноябре, активисты уверены, что за два месяца КГИОП не успел бы вынести соответствующий отказ.

В ночь на 5 января следователи остановили снос и опечатали технику. Теперь в ситуации будут разбираться.

- Данная ситуация на контроле. Следственными органами будут приняты меры по недопущению сноса указанного строения, - ответили активистам в петербургском управлении СК. Соответствующее сообщение от правоохранителей градозащитники опубликовали в своем телеграм-канале.