Более 5 тысяч семей из Петербурга получили жилищные свидетельства в 2022 году

Помощь получили молодые, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и другие. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 5 тысяч петербургских семей получили в 2022 году государственные жилищные свидетельства. Говоря простым языком, семьям вручили документы, дающие право на господдержку при приобретении жилья. Свидетельство может оплатить до 50% от стоимости жилья. Как сообщили в пресс-службе Смольного, город выделил на эти цели почти 16 млрд рублей.

Выдачей свидетельств занималось учреждение «Горжилобмен», подведомственное Жилкомитету. Документы получили 1012 молодых семей, 747 многодетных семей, 103 семьи, где растут дети-инвалиды, 1509 семей, живущие в коммунальных квартиры. В списке получателей были также семьи бюджетников и очередников, заемщиков по ипотечному кредиту и участники федеральной программы «Обеспечение жильем молодых семей».

- В 2023 году на помощь городским очередникам в улучшении жилищных условий из городского бюджета будет направлено 16,5 млрд рублей. Эти средства позволят оказать содействие примерно такому же числу семей, как в 2022 году, - заявил вице-губернатор Анатолий Повелий.