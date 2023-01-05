Петербургу выделят 35 млн рублей из федерального бюджета на очистку заказника «Озера Щучье»

Губернатор уже подписал соответствующие постановления. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург получит 35 миллионов рублей из федерального бюджета на решение экологических задач. Как рассказали в пресс-службе Смольного, деньги пойдут на ликвидацию бывшей свалки на территории заказника «Озеро Щучье». Скопление мусора нанесло вред почве.

Соответствующие постановления уже подписал губернатор Александр Беглов. Средства перенаправят в бюджет Петербурга по соглашению с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Еще 56 млн рублей город получит в течение трех лет по соглашению с Федеральным агентством водных ресурсов.

- В 2023 году трансферт составит 10,2 миллионов рублей. В 2024 году - 29,8 миллионов рублей. В 2025 году - 16,4 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе администрации.

Эти деньги используют для капитального ремонта плотины на реке Кузьминка и обновления гидротехнического сооружения на Кузьминском водохранилище.