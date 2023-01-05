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НовостиОбщество5 января 2023 14:40

Петербургу выделят 35 млн рублей из федерального бюджета на очистку заказника «Озера Щучье»

Дополнительная сумма денег пойдуе на ремонт плотин на реке Кузьминка
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Губернатор уже подписал соответствующие постановления.

Губернатор уже подписал соответствующие постановления.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург получит 35 миллионов рублей из федерального бюджета на решение экологических задач. Как рассказали в пресс-службе Смольного, деньги пойдут на ликвидацию бывшей свалки на территории заказника «Озеро Щучье». Скопление мусора нанесло вред почве.

Соответствующие постановления уже подписал губернатор Александр Беглов. Средства перенаправят в бюджет Петербурга по соглашению с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Еще 56 млн рублей город получит в течение трех лет по соглашению с Федеральным агентством водных ресурсов.

- В 2023 году трансферт составит 10,2 миллионов рублей. В 2024 году - 29,8 миллионов рублей. В 2025 году - 16,4 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе администрации.

Эти деньги используют для капитального ремонта плотины на реке Кузьминка и обновления гидротехнического сооружения на Кузьминском водохранилище.