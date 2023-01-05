Жители Петербурга назвали причины для отъезда из города или страны

Плохая экология и некомфортный климат тоже есть в списке причин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржцы честно рассказали, почему могли бы уехать из города или даже страны. Причины возможного отъезда собрали и проанализировали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Северо-Запад.

Самой частой причиной стали низкие зарплаты и слишком маленькое количество компаний, в которых хотелось бы работать, о них сказали 43% опрошенных. В топ-5 причин вошли также неблагоприятная городская среда, например, плохо развитый транспорт или высокий уровень преступности (26%), отсутствие возможности трудиться по профессии (25%), плохая экология и некомфортный климат (21%). К мыслям о переезде петербуржцев подталкивает и отсутствие перспектив для кого-то из их семьи, и не лучшее здравоохранение.

- Отсутствие возможности работать по профессии чаще всего заставляет задуматься о переезде опрошенных в возрасте до 24 лет и кандидатов 45+, - подметили аналитики.

На экологию и городскую среду чаще жаловались начинающие специалисты и работники сферы продаж, на отсутствие карьерного роста и работу по профессии - айти-специалисты, маркетологи, строители. На низкую зарплату - сотрудники производственной и сельскохозяйственной сфер.