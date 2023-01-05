Сбитого снегоуборщиком мужчину переехали три автомобиля подряд в Кингисеппском районе

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 4 января на автодороге «Подъездной путь к г. Кингисеппу» произошло жуткое ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на третьем километре трассы неустановленный мужчина погиб ужасной смертью.

Сначала 35-40 летнего мужчину, находившегося на проезжей части вне зоны пешеходного перехода, сбил снегоуборщик. За рулем коммунальной машины был 48-летний водитель. После этого несчастного переехали три автомобиля подряд: «Хёндай Крета» с 60-летним водителем за рулем, «Опель Вектра» с 22-летним владельцем и «Шевроле Блейзер» с 36-летним водителем. Выжить после такого у мужчины не было шансов.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается личность погибшего, - уточнили в ведомстве.

Пока неясно, как мужчина оказался на дороге и почему его не заметили сразу три автомобилиста.