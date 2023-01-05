Перед похолоданием в Петербурге повысили температуру в трубах

Когда уличная температура понижается на градус, трубы становятся теплее на 2 градуса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теплоэнергетики Петербурга подготовились к похолоданию. Самые морозные дни могут выпасть уже на 7-9 января - температура в ночи может опуститься до -15...-20 градусов. А если температура воздуха на улице меняется на градус, то температура теплоносителя повышается в среднем на 2 градуса, объяснили в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга.

- Резервы системы теплоснабжения города позволяют оперативно реагировать на погодные изменения и регулировать подачу тепла, - отметили в ведомстве.

Так, на квартальных и районных котельных ГУП «ТЭКа» подогрели воду в подающих теплоносителях с 89 до 92 градусов. А на магистральных трубах «Теплосети» - с 85 до 92 градусов. Температурный режим меняется постепенно, чтобы трубы не испытали лишнюю нагрузку.

С 30 декабря аварийные бригады и диспетчеры перешли в режим постоянной готовности. Спецтехника и резервные источники тепла готовы к непредвиденным ситуациям.