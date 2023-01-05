Вестибюль станции «Горный институт» начнут строить в 2023 году

Специалистам предстоит достроить станционный комплекс. Фото: Артем КИЛЬКИН

На 2023 год у метростроителей Петербурга много планов. Например, возведение вестибюля станции «Горный институт» на Васильевском острове. Об этом рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Николай Линченко. Вместе с гендиректором АО «Метрострой Северной Столицы» Кириллом Петровым он совершил рабочий объезд по строящимся станциям.

- На станции «Горный институт» в 2022 году начато обустройство станционного комплекса, в том числе сооружение платформы центрального зала, - напомнил чиновник.

По итогам 2022 года на участке от «Горного института» до «Театральной» смонтировали 410 колец бетонной обделки, уложили 7800 метров кабеля и сети заземлений. В течение этого года метростроители подготовятся к монтажу эскалаторов и возведению вестибюля на станции «Большой проспект». Там же начнут строить платформы, проводить архитектурно-отделочные работы, монтировать инженерные сети и проходить прикамерки.