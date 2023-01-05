Бастрыкин поручил проверить информацию о застройке сквера на Мебельной улице

Местные выступают резко против вырубки деревьев. Фото: ВК/Соседи СПЧ, Приморский район

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался спорной ситуацией из Петербурга. Как сообщает пресс-служба ведомства, к Бастрыкину обратились жители Приморского района с просьбой сохранить небольшой сквер на Мебельной улице. Следователь поручил проверить информацию об этом и предоставить ему доклад.

Маленькую зеленую зону рядом с домом №35 корпус 2 стали уничтожать в конце декабря. Тогда неравнодушные местные жители собрались на мирный пикет и стали протестовать против вырубки. По их словам, на этом кусочке земли собираются возвести открытую автостоянку. На месте активистам удалось сфотографировать порубочный билет у исполнителей работ, но люди были уверены, что в документы закралась ошибка. И обратились к следователям.

- Ход проведения процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, - подытожили в пресс-службе следкома.

На данный момент сквер вырублен почти полностью. Часть жителей переживает, что участок лишится зеленой защиты от дороги неподалеку и что здесь перестанут гнездиться птицы.