За пять дней нового года спасатели Петербурга увели со льда 80 экстремалов

Запрет выхода на лед действует до 15 января. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские спасатели усилили патрулирование водных объектов города. Несмотря на низкую температуру воздуха, лед на Финском заливе и других водоемах Петербурга еще недостаточно прочный, а значит выходить на него крайне опасно. Об этом горожанам напомнила пресс-служба администрации Петербурга.

Выход на лед официально запрещен до 15 января, но если до этого дня он так и останется тонким, то запрет продлят.

- При этом выход на лед рек и каналов в центральной части города, а также на всем протяжении Невы и ее притоков, запрещен и после 15 января, - отметили в Смольном.

Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей. Спасатели призывают горожан быть ответственными и напоминать детям о действующем запрете. Однако с начала года со льда вывели уже 80 человек, в основном любителей зимней рыбалки. Спасением экстремалов занимаются сотрудники МЧС и Поисково-спасательной службы, а также 18 спасательных станций.