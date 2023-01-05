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НовостиОбщество5 января 2023 17:36

За пять дней нового года спасатели Петербурга увели со льда 80 экстремалов

Патруль водных объектов города усилили
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Запрет выхода на лед действует до 15 января.

Запрет выхода на лед действует до 15 января.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские спасатели усилили патрулирование водных объектов города. Несмотря на низкую температуру воздуха, лед на Финском заливе и других водоемах Петербурга еще недостаточно прочный, а значит выходить на него крайне опасно. Об этом горожанам напомнила пресс-служба администрации Петербурга.

Выход на лед официально запрещен до 15 января, но если до этого дня он так и останется тонким, то запрет продлят.

- При этом выход на лед рек и каналов в центральной части города, а также на всем протяжении Невы и ее притоков, запрещен и после 15 января, - отметили в Смольном.

Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей. Спасатели призывают горожан быть ответственными и напоминать детям о действующем запрете. Однако с начала года со льда вывели уже 80 человек, в основном любителей зимней рыбалки. Спасением экстремалов занимаются сотрудники МЧС и Поисково-спасательной службы, а также 18 спасательных станций.