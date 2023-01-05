Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге в праздники снизилась на 30,6%

Специалисты советуют носить маски в людных местах. Фото: Артем КИЛЬКИН

На новогодних каникулах показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге снизились на 30,6% по сравнению с последней неделей 2022 года. Об этом говорят данные городского управления Роспотребнадзора.

При общем понижении заболеваемости, заметили специалисты, сохраняется превышение недельного эпидемического порога на 35,8%. Чаще всего петербуржцы подхватывают аденовирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, но среди возбудителей болезни продолжает встречаться и свиной грипп (штамм А (H1N1)/09).

- Обращаем ваше внимание, что нельзя заниматься самолечением, при первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу за квалифицированной медицинской помощью, - напомнили в Роспотребнадзоре.

Специалисты посоветовали надевать маски в людных местах, часто мыть руки и не выходить в большой коллектив, если чувствуете недомогание.