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НовостиОбщество5 января 2023 18:36

Снег, гололедицу и -10 градусов обещают Петербургу в пятницу

В области может похолодать до -18 градусов в дневные часы
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Атмосферное давление повысится.

Атмосферное давление повысится.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 6 января, в Петербурге сохранится холодная и слегка снежная погода. Такой прогноз сделали специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Синоптики предсказывают, что завтра будет облачная с прояснениями погода, небольшой снег и гололедица на дорогах. Ветер будет дуть с севера и северо-востока, порывы достигнут 9 м/с.

- Температура воздуха ночью -11...-13 градусов, местами до -16, днём -8...-10 градусов, - рассказали синоптики.

В Ленобласти погода ожидается похожая - те же облака, небольшой снег в ночные часы и гололедица. А вот температура будет другой: ночью - разброс от -11 до -28 градусов. На западе чуть теплее, на востоке морозно. Днем будет от -8 до -13 градусов, а местами до -18.

Атмосферное давление планирует повышаться по всему региону.