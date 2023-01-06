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НовостиПроисшествия6 января 2023 6:35

В пожаре на Васильевском острове в Петербурге пострадали два человека

В трехкомнатной квартире в одной из комнат загорелась мебель
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Ликвидировать пожар удалось только в 03:09.

Ликвидировать пожар удалось только в 03:09.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На Васильевском острове Петербурга при пожаре пострадали люди. Как рассказали в городском МЧС, сообщение о возгорании в жилом доме №26 на 3-й улице В.О поступило 6 января в 00:46. В отдельной трехкомнатной квартире общей площадью 70 квадратных метров в одной из комнат горела обстановка.

- На пожаре пострадали 2 человека, госпитализированы в лечебное учреждение, - рассказали о пострадавших в ГУ МЧС по Петербургу.

Ликвидировать пожар удалось в 03:09. В тушении участвовало 5 единиц техники и 23 спасателя.