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НовостиОбщество6 января 2023 7:15

Гидрометцентр сообщил, когда аномальные морозы до –25 градусов обрушатся на Петербург

В ближайшие дни температура должна побить температурные рекорды
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
6 января столбики термометры зафиксируют

6 января столбики термометры зафиксируют

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Петербург надвигаются крепкие морозы. В ближайшие дни температура в Северной столице может пуститься до минус 25 градусов. О погодных изменениях предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, аномальные холода ожидаются в Петербург с 6 по 9 января. Мороз придет и во весь Северо-Западный федеральный округ – термометр продемонстрирует -19 градусов.

Другой синоптик Михаил Леус отметил, пока город на Неве находится во власти антициклона. 6 января температура опустится до минус 10 градусов, в Ленинградской области минус 13.