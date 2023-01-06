Гидрометцентр сообщил, когда аномальные морозы до –25 градусов обрушатся на Петербург

6 января столбики термометры зафиксируют Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Петербург надвигаются крепкие морозы. В ближайшие дни температура в Северной столице может пуститься до минус 25 градусов. О погодных изменениях предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, аномальные холода ожидаются в Петербург с 6 по 9 января. Мороз придет и во весь Северо-Западный федеральный округ – термометр продемонстрирует -19 градусов.

Другой синоптик Михаил Леус отметил, пока город на Неве находится во власти антициклона. 6 января температура опустится до минус 10 градусов, в Ленинградской области минус 13.