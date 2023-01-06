Ночь на 6 января стала самой холодной с начала зимы

Температурные рекорды побила погода и в Москве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящие зимние морозы пришли в Петербург. Нынешняя ночь на 6 января стала самой холодной за весь зимний период в Северной столице. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем telegram-канале «Погода от шефа».

- Как и ожидалось, минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы, обогнав по морозам ночь на четверг. Сегодня минимальная температура воздуха опустилась до отметки в -15,5 градусов. На территории Ленинградской области холоднее всего было в Винницах - -28,8 градуса, - написал он.

Температурные рекорды побила погода и в Москве. В столице зафиксировали 22,6 градусов. Но это еще не предел морозов. До 9 января синоптики прогнозируют до минус 25 градусов в Петербурге.