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НовостиПроисшествия6 января 2023 9:40

«Лада Калина» сбила 13-летнего подростка на Сиреневом бульваре Петербурга

Парня доставили в больницу в состоянии средней тяжести
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Полиция проводит проверку.

Полиция проводит проверку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДТП с участием подростка случилось в выборгском районе Петербурга. 5 января на Сиреневом бульваре, 10 водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 13-летнего парня. Подросток переходил дорогу не в положенном месте около 18:50.

- В результате ДТП мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку в отношении 33-летнего водителя автомобиля «Лада Калина». Сам же мужчина не пострадал во время ДТП.