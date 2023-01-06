«Лада Калина» сбила 13-летнего подростка на Сиреневом бульваре Петербурга

Полиция проводит проверку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДТП с участием подростка случилось в выборгском районе Петербурга. 5 января на Сиреневом бульваре, 10 водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 13-летнего парня. Подросток переходил дорогу не в положенном месте около 18:50.

- В результате ДТП мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку в отношении 33-летнего водителя автомобиля «Лада Калина». Сам же мужчина не пострадал во время ДТП.