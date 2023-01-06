На поддержку рынка труда в Петербурге выделят более 176 миллионов рублей

В том числе правительство предусмотрело бесплатное обучение для сотрудников промышленных предприятий, которые столкнулись со сложностями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на поддержку предпринимателей и рынка труда выделили 176,8 миллиона рублей. Как сообщили в Смольном, эти деньги направят из федерального и регионального бюджетов. Соответствующее соглашение было заключено между городским правительством и Федеральной службой по труду и занятости населения. Планируется в 2023 году снизить напряженность на рынке труда.

- Трансферты предоставляются для поддержки работодателей и сотрудников предприятий, а также горожан, которые находятся в поиске работы или подработки. Средства будут направлены на компенсацию расходов работодателей на организацию оплачиваемых общественных работ и создание временных рабочих мест, в том числе для горожан, которые оказались в простое или под риском увольнения, - сообщается в Смольном.

В том числе правительство предусмотрело бесплатное обучение для сотрудников промышленных предприятий, которые столкнулись со сложностями.

В уходящем году наиболее востребованной мерой поддержки стала организация общественных работ. Компенсация зарплаты на каждого сотрудника, кто принимал участие в общественных работах, составила 59,5 тысяч рублей за три месяца, это по 19,8 тысяч рублей в месяц. В новом году плата по программе составит 63,4 тысячи рублей за три месяца.