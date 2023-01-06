Петербург обогнал Москву по госпитализациям за сутки с COVID-19

С подтвержденным диагнозом скончался 41 человек: 14 в столице и 2 в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на январские каникулы, в больницы Петербурга продолжают поступать пациенты с коронавирусом. За минувшие сутки к 6 января с COVID-19 госпитализировали 133 человека. Таким образом город на Неве обогнал по этим показателям Москву. У российской столицы всего 132 пациента попали в больницу, сообщает оперативный штаб страны.

По состоянию на 6 января, по России с COVID-19 госпитализировано 673 человека — на 6,7% меньше, чем накануне, 5 января. Еще за сутки диагноз подтвердился у 3 439 россиян, в Москве ковид обнаружили у 1 156 человек, а в Петербурге - 387. С подтвержденным диагнозом скончался 41 человек: 14 в столице и 2 в Петербурге.

Кроме этого в Северной столице на 30% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.