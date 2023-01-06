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НовостиОбщество6 января 2023 11:59

Больше 3,9 тысячи человек в Ленобласти расселят из аварийного жилья в 2023 году

Правительство 47-го региона заключило контракты на строительство семи новых домов
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Два года назад в Ленобласти возвели 16 многоквартирных дома.

Два года назад в Ленобласти возвели 16 многоквартирных дома.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области больше 3,9 тысяч человек расселят из аварийного жилья в 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе администрации 47-го региона. Правительство намерено возвести в этом году семь новых домов.

- Строительный блок уже начал реализацию нового этапа программы: заключены контракты на строительство 7 новых многоквартирных домов в Волховском, Выборгском, Лужском, Подпорожском, Кировском районах, а местные власти подбирают квартиры на вторичном рынке. Всего до конца 2023 года планируется расселить 59 тысяч м2, где проживают 3980 человек, — рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Два года назад в Ленобласти возвели 16 многоквартирных дома. Удалось расселить 4,5 тысячи жильцов аварийного жилья. Всего по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 236 тысяч квадратных метров, где проживает около 15 тысяч человек.