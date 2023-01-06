Росгвардия Петербурга помогла задержать пьяного водителя Volvo, который сбил двух человек

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно вызвали скорую для пострадавших. Фото: vk.com/rosgvard78

В Петербурге сотрудники Росгвардии помогли задержать водителя иномарки, сбивших пешеходов на переходе. ДТП случилось 5 января в 23:03 в Выборгском районе. Наряд Росгвардии стал очевидцем аварии на проспекте Просвящения, когда Volvo S60 наехал на двоих людей на пешеходном переходе.

- Сотрудники Росгвардии вызвали скорую помощь и начали оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. Их госпитализировали с тяжёлыми травмами ног и головы, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Также сотрудники вневедомственной охраны оперативно вызвали наряд ГИБДД. Водителя иномарки с признаками алкогольного опьянения передали сотрудникам полиции.