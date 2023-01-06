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НовостиОбщество6 января 2023 15:21

Метро Петербурга будет работать круглосуточно в Рождественскую ночь

С 6 на 7 января будет ходить и общественный транспорт
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Также будет доступно девять маршрутов наземного транспорта.

Также будет доступно девять маршрутов наземного транспорта.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский метрополитен будет работать всю ночь в Рождество. Об этом напомнили в комитете по транспорту Северной столице. Воспользоваться подземкой после 00:00 можно будет с 6 на 7 января.

В режиме круглосуточной работы останется и общественный транспорт, среди них несколько автобусных и троллейбусных маршрутов.

- Ночью автобусы и троллейбусы с интервалами около 30 минут будут работать на девяти маршрутах, сообщили в комтрансе.

В Рождественскую ночь будут ходить автобусы № 8, 12, 77, 93, 133, 239, 271, а также троллейбусы 23, 46.