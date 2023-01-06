Парадную дома затопило горячей водой на Заречной улице на Парнасе

Вода стекала на пол с потолка. Фото: соцсети

Неприятный сюрприз ждал жильцов дома на Парнасе утром 6 январе. Парадную многоэтажки на Заречной улицы затопило горячей водой. Об этом рассказали очевидцы в группе «Парнас Сити|Форум» во «ВКонтакте».

На видео видно, как вода стекает с потолка, разливаясь на пол.На некоторых этажах воды набралось по щиколотку. От пола поднимается горячий пар, а жильцам советовали проверять свои квартиры.

Еще одна неприятность последствий прорыва трубы - не работали лифты, а также в квартирах отсутствовало водоснабжение.

Горячей воды, по словам очевидцев, не было даже первого января.