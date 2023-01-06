Жители садового товарищества во время ссоры избили 13-летнего подростка

Характер травм школьника пока не уточняется. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция проводит проверку по факту конфликта, в котором получил травмы подросток. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 5 января в больницу Кировского района обратился 13-летний парень. У него были следы побоев, которые он предварительно получил во время ссоры с жителями садового товарищества в поселке Торики.

- По факту инцидента полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства и все участники конфликта, - рассказали в пресс-службе полиции.

Характер травм школьника пока не уточняется. Причины конфликта с подростком тоже неизвестны.