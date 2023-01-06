В Петербурге открыли четырехметровый памятник Александру Блоку

Памятник установили рядом с квартирой Александра Блока, где сейчас располагается музей. Фото: t.me/a_beglov

Накануне Рождества в Петербурге открыли памятник поэту Александру Блоку. Четырехметровую фигуру возвели на улице Декабристов рядом с музеем-квартирой творца. Здесь же в этой квартире поэт сочинил свои главные произведения, знаменитые поэму «Двенадцать», «Соловьиный сад», пьесу «Роза и крест», а также стихотворения «Ямбы» и «Кармен».

Авторами скульптуры стали скульптор Евгений Ротанов и архитектор Иван Кожин. Высота монумента составляет четыре метра. Блок изображен в образе задумчивого человека, который идёт, подавшись корпусом вперед. На лицевой части подножия высечена надпись: «Александру Блоку».

- Его поэзия - душа нашего северного города. Он жил в непростое время и, несмотря на все трудности, остался Гражданином страны. Написал прекрасные произведения, ставшие важнейшей частью русской литературы», - сказал на открытии памятника губернатор Александр Беглов.