В Петербурге в Рождество морозы ударят до минус 20 градусов

Пик морозов придется на 9 января. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном объявили «желтый» уровень опасности из-за сильных морозов. 7 января в Петербурге ожидается похолодание до минус 20 градусов. Низкие температуры стоит ожидать в период с 5 утра до 10 часов утра.

- «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду, - предупреждают в пресс-службе администрации Петербурга.

Жителей города просят одеваться теплее и по возможности меньше времени проводить на открытом воздухе. Ранее синоптики прогнозировали морозы до минус 25 градусов. Похолодание обещают 9 января.