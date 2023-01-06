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НовостиОбщество6 января 2023 19:34

В Петербурге в Рождество морозы ударят до минус 20 градусов

В Северной столице объявили желтый уровень опасности из-за погоды
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Пик морозов придется на 9 января.

Пик морозов придется на 9 января.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном объявили «желтый» уровень опасности из-за сильных морозов. 7 января в Петербурге ожидается похолодание до минус 20 градусов. Низкие температуры стоит ожидать в период с 5 утра до 10 часов утра.

- «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду, - предупреждают в пресс-службе администрации Петербурга.

Жителей города просят одеваться теплее и по возможности меньше времени проводить на открытом воздухе. Ранее синоптики прогнозировали морозы до минус 25 градусов. Похолодание обещают 9 января.